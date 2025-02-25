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Moody’s Samarco’nun kredi notunu yükseltti

Salı, 25 Şubat 2025 11:04:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından kredi notunun B3’ten B2’ye çıkarıldığını ve şirketin görünümünün yataydan olumluya güncellendiğini açıkladı.

Moody’s, Samarco’nun faaliyet nakdi akışının 2024’ün Aralık ayında ikinci konsantratörün devreye girmesiyle birlikte pelet üretim tonajının yıllık 9 milyon mt’dan 15 milyon mt’a çıktığı ve maliyetler düştüğü için olumluya döndüğünü ifade etti.

Bununla birlikte 2024’ün Ekim ayında yapılan ve 20 yıllık süre içinde nakit akışını geliştirecek olan anlaşma da değerlendirmede etkili oldu.

Moody’s, “Samarco’nun faaliyetlerinin iki konsantratörün devreye girmesi ve zamanla maliyetlerin azaltılmasıyla gelişmeye devam edeceğini ve şirketin nakit akışının güçleneceğini tahmin ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

2015 yılında Fundao atık barajının çökmesine bağlı olarak yeniden yapılandırma süreci geçiren Samarco’nun yıllık 15 milyon mt’luk pelet üretimi, baraj felaketi öncesinde kaydedilen üretimin yarısına denk düşüyor.

Şirketin 2028’te tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.


Etiketler: Pelet Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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