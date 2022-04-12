Moody’s koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini arz sıkıntıları nedeniyle yükseltti

Salı, 12 Nisan 2022 15:06:20 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s metal ve madencilik emtia fiyatlarına yönelik kısa vadeli tahminlerini arz sıkıntısı nedeniyle yükselttiğini açıkladı. Kuruluş, koklaşabilir taş kömürüne yönelik 12 aylık fiyat tahminini 275$/mt seviyesine çıkardı. Bu değişiklik, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinden ve AB’nin Rusya’dan kömür ithalatına yasak getirmesiyle yükselen fiyatlardan kaynaklandı. Fiyatlar Avustralya ve Kanada’da görülen olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arz sıkıntısı nedeniyle savaştan önce de yüksek seviyelerde yer alıyordu.

Rusya’dan gelen arzın kısıtlı olması sebebiyle, Avustralya ve Kanada’daki arzın toparlanmasının ardından bile fiyatların yüksek seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Moody’s’e göre Avustralyalı üreticiler yüksek fiyatlar ve kısıtlı koklaşabilir taş kömürü arzından faydalanacaklar, ancak savaşın devam etmesi endüstriyel faaliyetleri ve çelik talebini azaltarak fiyatların daha da artmasını engelleyecek.

Buna ek olarak Moody’s G20 ekonomilerinin bu yıl %3,6 ve 2023 yılında %3 oranında büyümesini bekliyor.