Moody’s: Demir cevheri fiyatları kısıtlı arz nedeniyle artacak

Çarşamba, 06 Ekim 2021 14:34:37 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, demir cevheri fiyatlarının 2022 yılından sonra kademeli olarak 2016-19 yıllarında kaydedilen ortalama 70-80$/mt aralığına ilerlemesini beklediğini belirtti. Kuruluşa göre, arzın artması ve talep artışının yavaşlaması nedeniyle fiyatlar bu yılın başında kaydedilen zirve seviyelerden düşse de, kısıtlı demir cevheri arzı, fiyatları 2022 yılına kadar tarihsel seviyelerin üzerinde tutacak. Çin’de uygulanan çelik üretimi kısıtlamaları, demir cevherine yönelik gelecekteki talep artışını sınırlandırıyor.

Açıklamaya göre, demir cevheri fiyatları Mayıs ayında 230$/mt seviyesinin üzerine çıktı, ardından düştü. Bu yıl 170$/mt’un üzerinde olan ortalama demir cevheri fiyatları, 2008 yılından bu yana en güçlü seviyede kaydedildi, ancak Eylül ayında Çin hükümetinin emtia fiyatlarını ve enflasyonu düşürme çabaları nedeniyle 110-115$/mt’a yakın seviyelere geriledi.

Öte yandan, Moody’s Rusya merkezli Metalloinvest’in kredi notunu Ba1’den Baa3’e yükseltti ve şirketin görünümünü durağan olarak bıraktı.

Moody’s’e göre, kredi notundaki yükseliş Metalloinvest’in yüksek kârlılığını, bol rezerv tabanını ve güçlü nakit akışı üretimini yansıtıyor. Görünümün durağan olması ise, Metalloinvest’in önümüzdeki 12-18 ay boyunca güçlü nakit akışını sürdüreceği ve dengeli bir mali politika izleyeceği beklentisinden kaynaklanıyor.