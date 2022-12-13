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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 28 Kasım-4 Aralık döneminde sınırlı aralıkta dalgalandı

Salı, 13 Aralık 2022 10:23:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 28 Kasım-4 Aralık döneminde sınırlı bir aralıkta dalgalandığı bildirildi.

Söz konusu haftada, ortalama sıcak haddelenmiş çelik şerit ve orta kalınlıkta levha fiyatları sırasıyla haftalık %0,4 ve %0,1 artarken, inşaat demiri fiyatları haftalık %0,1 düşüş gösterdi.

Aynı haftada ortalama koklaşabilir taş kömürü fiyatları haftalık %0,1 gerilerken, termal kömür ve dumansız parça kömür fiyatları sırasıyla haftalık %0,1 ve %0,9 arttı.

1$ = 6,9746 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Koklaşabilir Taş Kömürü Levha Yassı Ürünler Hammaddeler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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