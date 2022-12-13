MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 28 Kasım-4 Aralık döneminde sınırlı aralıkta dalgalandı

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 28 Kasım-4 Aralık döneminde sınırlı bir aralıkta dalgalandığı bildirildi.
Söz konusu haftada, ortalama sıcak haddelenmiş çelik şerit ve orta kalınlıkta levha fiyatları sırasıyla haftalık %0,4 ve %0,1 artarken, inşaat demiri fiyatları haftalık %0,1 düşüş gösterdi.
Aynı haftada ortalama koklaşabilir taş kömürü fiyatları haftalık %0,1 gerilerken, termal kömür ve dumansız parça kömür fiyatları sırasıyla haftalık %0,1 ve %0,9 arttı.
1$ = 6,9746 RMB