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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 13 Kasım-19 Kasım döneminde hafifçe arttı

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:09:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 13 Kasım-19 Kasım döneminde hafifçe yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.

Söz konusu haftada, ortalama orta kalınlıkta levha, sıcak haddelenmiş çelik şerit ve inşaat demiri fiyatları haftalık bazda sırasıyla %1,4, %1,4 ve %1,3 artış gösterdi.

Aynı süre zarfında ortalama koklaşabilir taş kömürü ve termal kömür fiyatları %0,4 artarken dumansız parça kömür fiyatları sırasıyla yatay seyretti.


Etiketler: İnşaat Demiri Levha Koklaşabilir Taş Kömürü Yassı Ürünler Hammaddeler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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