MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 13 Kasım-19 Kasım döneminde hafifçe arttı

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 13 Kasım-19 Kasım döneminde hafifçe yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.
Söz konusu haftada, ortalama orta kalınlıkta levha, sıcak haddelenmiş çelik şerit ve inşaat demiri fiyatları haftalık bazda sırasıyla %1,4, %1,4 ve %1,3 artış gösterdi.
Aynı süre zarfında ortalama koklaşabilir taş kömürü ve termal kömür fiyatları %0,4 artarken dumansız parça kömür fiyatları sırasıyla yatay seyretti.