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MMK Metalürji Ocak ayında rekor seviyede galvanizli ürün üretti

Pazartesi, 15 Şubat 2021 16:03:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi MMK Group, Ocak ayında Türkiye merkezli bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin Hatay Dörtyol’da bulunan galvanizleme hattında 42.316 mt üretim gerçekleştirerek rekor kırdığını açıkladı. Şirketin Dörtyol ve Dilovası’ndaki tesislerinde bulunan galvanizleme hatları aynı ayda toplam 78.613 mt galvanizli ürün üreterek aylık rekoruna ulaştı.

Dörtyol tesisindeki rekor üretim hacmi, mühendislik çözümleriyle hat hızının artırıldığı birimin teknik ekipmanındaki iyileştirmelerle gerçekleştirildi. Şirketin açıklamasına göre, 2019-20 yıllarında galvanizleme hatlarında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, 600 gr’a kadar kaplamaya ve 5.00 mm kalınlığa sahip yeni galvanizli ürün yelpazesinin oluşmasına olanak tanıdı.


Etiketler: galvanizli  çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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