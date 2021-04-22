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MMK Metalurji ham çelik ve sıcak sac üretimini Eylül’de yeniden başlatmayı planlıyor

Perşembe, 22 Nisan 2021 16:29:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın en büyük yassı mamul üreticilerinden MMK Group, İskenderun’daki sıcak sac hattını yeniden başlatacak.

Söz konusu tesisin faaliyetleri uzun zaman önce durdurulmuştu. Söz konusu açıklama şirketin Genel Müdürü Pavel Şilyaev’den geldi. Daha önce de çoğu kez çeşitli basın organlarında, faaliyetlerin yeniden başlatılacağına dair söylentiler yer almıştı.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirket, İskenderun’da yer alan, MMK Metalurji’nin yıllık 2 milyon mt kapasiteli sıcak sac hattında üretime yeniden başlayacak. Tesis, üretim maliyeti ve satış geliri arasındaki dengesizlik sebebiyle açıldıktan iki sene sonra Aralık 2012’de faaliyetlerini durdurmuştu. Sıcak sac hattını durdurunca kaplamalı sac üretimine ve satışına odaklanan şirket, Türkiye’deki önemli haddecilerden ve ihracat oyuncularından biri olmuştu. MMK Metalurji’nin için haddeleme faaliyetlerinde kullanılan sıcak haddelenmiş sac, çoğunlukla Rusya’daki ana şirketten tedarik edilirken, gerektiği takdirde zaman zaman yerel ve alternatif ihracat kaynaklarından temin ediliyordu.

MMK Metalurji’nin sıcak sac hattının bu yıl Eylül ayında yeniden faaliyete girmesi bekleniyor. MMK’nın Genel Müdürü, “Sıcak haddeleme faaliyetlerimizi yeniden başlatma kararı aldık. Elektrik ark ocaklarımızın yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı da başlattık. Hammadde alımı, iş gücü ve sermayeye yönelik net bir planlamamız var. Planlamamıza göre, yaklaşık 4-4,5 ay içinde Türkiye’deki tesisimizde sıcak haddeleme faaliyetlerimize başlayacağız.” açıklamasını yaptı. Piyasa kaynakları, şirketin sıcak sac hattına yönelik aldığı kararı, yassı mamul piyasasında yaşanan mevcut patlama göz önüne alındığında olumlu buluyor. Özellikle, Türkiye’deki sıcak sac fiyatları 1.050$/mt fabrika çıkışı seviyesine yaklaşmış durumda ve daha da artması bekleniyor. Ayrıca, bilhassa AB olmak üzere, Türkiye çıkışlı kaplamalı sac talebi iyi durumda.


Etiketler: MMK Metalürji  üretim  çelik üretimi  yassı ürünler  Rusya  BDT  |  benzer haberler »


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