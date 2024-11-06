MMK DoorHan’a haddelenmiş çelik tedarikini artıracak

Rusya merkezli altyapı çözümleri sağlayan şirket DoorHan, Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) ile haddelenmiş çelik tedariki konusundaki iş birliğini büyütmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre MMK tarafından DoorHan’ın projelerine tedarik edilen polimer kaplamalı haddelenmiş çelik ürünlerinin yanı sıra modüler yapılar, kapı ve taşıma ekipmanları üretimine yönelik sıcak rulo, soğuk rulo ve galvanizli sac tonajı artacak. Söz konusu anlaşma 2030 sonuna kadar geçerli olacak.