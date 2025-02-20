Mısırlı El Marakby Steel 6 Ekim Şehri tesisini yenileyecek

Mısır merkezli çelik üreticisi El Marakby Steel, 6 Ekim Şehri’de bulunan tesisini yenileme kararı aldı. Üretici, kapasitesini daha da artırmak ve kurulu olan ekipmanları geliştirerek maliyetlerini daha da düşürmek adına önceki ekipmanları kuran Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile anlaştı.

SMS Group 2024 yılında bahsi geçen tesiste döküm makinesine, elektrik ark ocağına ve haddehaneye yoğunlaştığı bir yenileme projesi gerçekleştirmişti. Bu proje kapsamında aralarında 55 MVA’lık trafo, kireç taşı ve karbon enjeksiyonu için CONSO sistemleri ve CONDOOR otomatik cüruf kapısı bulunan teknolojiler kuruldu.

Ayrıca SMS Group’un tedarik ettiği teknoloji sayesinde sürekli döküm makinesinde 150 mm ebatlı kare kütük üretiminin başlamasıyla, tesisin inşaat demiri ve filmaşin üretimi yıllık 400.000 mt’dan 460.000 mt’a yükseldi.