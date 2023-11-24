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Mısır’ın demir ve çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %65 arttı

Cuma, 24 Kasım 2023 13:41:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır İnşaat Malzemeleri, Refrakter ve Metalurji Sektörleri İhracat Konseyi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin demir ve çelik ihracat değeri bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,05 milyar $’a kıyasla %65 artarak 1,74 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Mısır’dan ithalat yapan pazarlar arasında birinci sırada yer alan İspanya’ya ihracat yıllık %37 artışla 312,52 milyon $ olurken ikinci sırada yer alan Türkiye’ye ihracat geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 12,39 milyon $’a kıyasla 251,29 milyon $ seviyesine çıktı.

Ayrıca ABD, Romanya ve Filistin’e ihracat da yılın ilk dokuz ayında sırasıyla 177,7 milyon $, 139,15 milyon $ ve 39,88 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

Mısır’ın çelik üretimi yılın başından bu yana döviz sıkıntısı ve yerel talepteki düşüşten olumsuz etkileniyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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