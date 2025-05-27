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Mısır demir çelik sektörünü güçlendirmek için harekete geçti, bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyor

Salı, 27 Mayıs 2025 14:58:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Başbakan Dr. Mostafa Madbouly, demir-çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ve sektörü daha da güçlendirecek adımların yanı sıra bağlantılı sektörlerin geliştirilmesini görüşmek üzere bakanlıkların yetkilileri ve demir-çelik şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Dr. Madbouly, Mısır’ın birçok küresel pazardaki rekabet gücünü artırarak ve rekabet avantajı ile teknolojik uzmanlığı olduğu sektörlere açılarak demir-çelik üretiminde bölgesel bir merkez haline gelmeye kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca hükümetin sektörü desteklemek ve daha fazla yatırım çekmek için teşviklere devam ettiğini belirtti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre hükümet, sektörün özel spesifikasyonlarını karşılayan kütük üretimi için bazı lisanslar verecek. Ayrıca iç piyasada üretilen kütükler yeni üretim tesisleri faaliyete alınana kadar aşamalı olarak yerel haddecilere sevk edilecek ve böylelikle hem piyasada istikrar sağlanacak hem de öz yeterlilik elde edilecek.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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