 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ezz...

Ezz Steel döküm ve haddeleme kompleksi modernizasyonuyla Ain Sokhna'da kapasitesini 1,5 milyon mt’a çıkaracak

Cuma, 08 Mayıs 2026 12:16:38 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Mısır merkezli çelik üreticisi Ezz Flat Steel’in Mısır’daki Ain Sokhna tesisinde yer alan Quality Strip Production (QSP®) döküm ve haddeleme kompleksinin tümüyle modernizasyonu için bir sözleşme aldığını açıkladı. Söz konusu kompleks ilk olarak Danieli tarafından tedarik edilmiş ve 2003 yılında devreye alınmıştı.

Projenin önemli bir kısmını yeni bir vakumlu gaz giderme-oksijen üfleme (VDOB) tesisinin kurulumu oluşturacak. Bu ünite mevcut çelikhane kabiliyetlerini genişletecek ve daha gelişmiş çelik kalitelerinin üretimini destekleyecek.

Modernize edilen QSP® kompleksi üretkenliği ilk seviyesi olan 1,175 milyon mt’dan 1,5 milyon mt’a çıkaracak. Modernizasyon ayrıca Ezz Flat Steel’in daha geniş yelpazede yüksek katma değerli çelik ürünleri üretmesini sağlayacak. Mevcut tesis, API X70 kalite hat borusu çeliği üretimi için sertifikalandırılan dünya genelindeki ilk QSP hattı olması nedeniyle halihazırda çelik sektörü için önemli bir referans noktası niteliği taşıyor.

QSP® modernizasyonu yeni bir merdane düzeni ve geliştirilmiş otomasyon dahil olmak üzere ince slab döküm makinesinde kapsamlı iyileştirmeler içerecek. Danieli ayrıca tünel fırınını ve sıcak şerit haddesini yenileyecek, bağlantılı su arıtma tesisinde de iyileştirmeler yapılacak. Sıcak şerit haddesinin ana tahrik sistemleri Danieli Q-Drive Cyclo teknolojisiyle yükseltilecek. Böylece mevcut güç bileşenlerinin korunmasını sağlanırken, performans ve güvenilirlik artırılacak.

Proje iki aşamada hayata geçirilecek. VDOB tesisinin Mayıs 2027’de faaliyete geçmesi planlanırken, modernizasyonun tamamının Mayıs 2028’de tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi EZZ Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Mısır çıkışlı inşaat demiri ve filmaşin fiyatları hurdadaki yükseliş ve Suudi Arabistan’dan gelen güçlü taleple arttı

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’da yerel inşaat demiri fiyatları artan maliyetlerle yükseldi, başlıca üretici fiyatını korudu

15 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır yerel inşaat demiri fiyat artışını ertelerken, ihracat tarafında fiyatlar yükseliyor

10 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır çıkışlı uzun mamul teklifleri bir kez daha yükseldi, yerel fiyatlarda benzer trend bekleniyor

26 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’da yerel uzun mamul ve kütük fiyatları büyük ölçüde yatay, ihracat durgun

20 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Ezz Steel küresel korumacılık sebebiyle üretimi artırmak için 1,16 milyar $ yatırım yapacak

27 Oca | Çelik Haberler

Mısır’da yerel uzun mamul fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, ihracat teklifleri aynı kaldı

14 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’dan iç ve dış piyasalara verilen uzun mamul fiyatları yatay, her iki segmentte de ticaret zayıf

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır yerel inşaat demiri piyasası geçici süreli indirim yapılmasıyla zayıfladı

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Ezz Flat Steel ekipman arızası sebebiyle 2 No’lu çelikhanesini geçici süreliğine kapattı

27 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis