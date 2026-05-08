Ezz Steel döküm ve haddeleme kompleksi modernizasyonuyla Ain Sokhna'da kapasitesini 1,5 milyon mt’a çıkaracak

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Mısır merkezli çelik üreticisi Ezz Flat Steel’in Mısır’daki Ain Sokhna tesisinde yer alan Quality Strip Production (QSP®) döküm ve haddeleme kompleksinin tümüyle modernizasyonu için bir sözleşme aldığını açıkladı. Söz konusu kompleks ilk olarak Danieli tarafından tedarik edilmiş ve 2003 yılında devreye alınmıştı.

Projenin önemli bir kısmını yeni bir vakumlu gaz giderme-oksijen üfleme (VDOB) tesisinin kurulumu oluşturacak. Bu ünite mevcut çelikhane kabiliyetlerini genişletecek ve daha gelişmiş çelik kalitelerinin üretimini destekleyecek.

Modernize edilen QSP® kompleksi üretkenliği ilk seviyesi olan 1,175 milyon mt’dan 1,5 milyon mt’a çıkaracak. Modernizasyon ayrıca Ezz Flat Steel’in daha geniş yelpazede yüksek katma değerli çelik ürünleri üretmesini sağlayacak. Mevcut tesis, API X70 kalite hat borusu çeliği üretimi için sertifikalandırılan dünya genelindeki ilk QSP hattı olması nedeniyle halihazırda çelik sektörü için önemli bir referans noktası niteliği taşıyor.

QSP® modernizasyonu yeni bir merdane düzeni ve geliştirilmiş otomasyon dahil olmak üzere ince slab döküm makinesinde kapsamlı iyileştirmeler içerecek. Danieli ayrıca tünel fırınını ve sıcak şerit haddesini yenileyecek, bağlantılı su arıtma tesisinde de iyileştirmeler yapılacak. Sıcak şerit haddesinin ana tahrik sistemleri Danieli Q-Drive Cyclo teknolojisiyle yükseltilecek. Böylece mevcut güç bileşenlerinin korunmasını sağlanırken, performans ve güvenilirlik artırılacak.

Proje iki aşamada hayata geçirilecek. VDOB tesisinin Mayıs 2027’de faaliyete geçmesi planlanırken, modernizasyonun tamamının Mayıs 2028’de tamamlanması bekleniyor.