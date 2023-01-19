Mill Steel paslanmaz çelik ve alüminyum piyasalarına giriş yaptı

Perşembe, 19 Ocak 2023 10:29:26 (GMT+3) | San Diego

ABD’li haddelenmiş çelik distribütörü Mill Steel Co., tarafından yapılan açıklamada Cleveland Metal Exchange (CME) ve Chicago Stainless Metal Exchange devralımlarıyla haddelenmiş paslanmaz çelik ve alüminyum piyasalarına giriş yapıldığı duyuruldu.

Böylelikle Mill Steel’in ürün portföyüne paslanmaz çelik ve alüminyum ürünler dahil edildi.

Şirket vakit kaybetmeden CME’nin güneydoğu, güney ve batı piyasalarındaki imalat, otomotiv ve inşaat sektörlerine çelik işleme ve tedarik hizmetleri sağlamaya başlayacak.