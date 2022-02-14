Metinvest Ukrayna’da galvanizli çelik satışlarını artıracak

Pazartesi, 14 Şubat 2022 12:13:56 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest ülkenin haber ajansı UAprom’a yaptığı açıklamada, 2022 yılında Ukrayna’da galvanizli çelik satışlarını %20-25 veya 40.000 mt artırarak yıllık 200.000 mt seviyesine yükselteceğini ifade etti.

Şirket polimer kaplamalı çelik üretiminde kullanılacak olan söz konusu ürüne yönelik talebin bu yıl 60.000-80.000 mt artmasını ve şirketin mevcut ile yeni kaplama hatlarında maksimum kapasiteye ulaşılana kadar artmaya devam etmesini bekliyor.

Metinvest ayrıca talebin ithalat pazarları yerine iç pazar tarafından karşılanacağını tahmin ediyor.