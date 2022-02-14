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Metinvest Ukrayna’da galvanizli çelik satışlarını artıracak

Pazartesi, 14 Şubat 2022 12:13:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest ülkenin haber ajansı UAprom’a yaptığı açıklamada, 2022 yılında Ukrayna’da galvanizli çelik satışlarını %20-25 veya 40.000 mt artırarak yıllık 200.000 mt seviyesine yükselteceğini ifade etti.

Şirket polimer kaplamalı çelik üretiminde kullanılacak olan söz konusu ürüne yönelik talebin bu yıl 60.000-80.000 mt artmasını ve şirketin mevcut ile yeni kaplama hatlarında maksimum kapasiteye ulaşılana kadar artmaya devam etmesini bekliyor.   

Metinvest ayrıca talebin ithalat pazarları yerine iç pazar tarafından karşılanacağını tahmin ediyor.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  kaplamalı  yassı ürünler  Metinvest  galvanizli  Ukrayna  |  benzer haberler »


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