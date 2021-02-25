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Metinvest 32 tonluk sac üretiminde uzmanlaşarak büyük ölçekli projesini tamamladı

Perşembe, 25 Şubat 2021 16:39:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli Metinvest, büyük rulo piyasasında önemli bir oyuncu olma stratejisinde daha da ilerledi. Şirket, kısa bir süre önce Mariupol’da bulunan Ilyich Iron and Steel Works’teki hidrolik rulo sarıcıda deneme üretimini tamamladı, bu da sıcak şerit tesisi Mill 1700’de 32 tonluk sıcak sac üretilmesine olanak tanıdı. Şirketin açıklamasına göre, bu aşamanın uygulamaya geçmesi, şirketin yassı mamullerinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan uzun vadeli yenileme projesinin tamamlandığını gösteriyor.

Metinvest yeni rulo sarıcıyla 1,2-16 mm kalınlığında ve 1,550 mm genişliğe kadar 32 ton ağırlığında sac üretebiliyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna’da şimdiye kadar 8 mm’nin üzerinde sıcak sac üretimi yoktu. Mill 1700 yılda 2,5 milyon mt sac üretim kapasitesine sahip. Haddeciler ve kaynaklı boru üreticileri, Metinvest’in ürettiği büyük rulonun başlıca alıcıları olarak görülüyor. Şirket, Türkiye ile halihazırda ticaret yaparken, genel olarak Orta Doğu ve Avrupa’daki tüketicileri hedefliyor. 

Metinvest, büyük rulo üretiminde uzmanlaşmayı ve kapasiteyi 1,3 milyon mt’dan 2,5 milyon mt’a çıkarmayı hedefleyen büyük ölçekli yenileme çalışmalarının ardından sıcak şerit tesisi Mill 1700’ü 2019 yılının Kasım ayında yeniden devreye almıştı. Şirket Zaporizhstal tesisinden küçük rulo tedarik ederken, Ilyich SW’den büyük rulo tedarik edecek.


Etiketler: üretim  yassı ürünler  BDT  Metinvest  sıcak haddelenmiş  Ukrayna  |  benzer haberler »


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