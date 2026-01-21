MERED ve Emsteel BAE’deki inşaat projelerine yönelik yüksek dayanımlı çelik çözümlerinde iş birliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli müteahhitlik şirketi MERED, mevcut ve gelecekteki gayrimenkul projelerinde yüksek dayanımlı inşaat demiri kullanımına yönelik iş birliği yapmak üzere ülkenin en büyük çelik üreticisi Emsteel ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında imzalandığı ve aynı etkinlikte Emsteel’nin BAE sanayi sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarını ileriye taşıma konusundaki rolü dolayısıyla Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Elmas Sürdürülebilirlik Etiketi ile ödüllendirildiği bildirildi.

Verimlilik ve sürdürülebilir inşaata odaklanılıyor

Anlaşma kapsamında daha sürdürülebilir inşaat uygulamaları desteklenirken, yapısal verimliliği artırmaya odaklanan gelişmiş çelik çözümlerinin değerlendirileceği ve pilot uygulamaların hayata geçirileceği ifade edildi.

Buna paralel olarak MERED’in yapı kalitesi, performans ve sorumlu gayrimenkul geliştirme yaklaşımıyla uyumlu yeni malzemelerin ve mühendislik konseptlerinin de inceleneceği vurgulandı.

MERED, Emsteel ile kurduğu ortaklığın modern gayrimenkul projelerinde standartları yükseltmek ve inşaat kalitesini artırmak amacıyla önde gelen sanayi ve teknoloji kuruluşlarıyla iş birliği yapma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.