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Meksika’nın Ocak-Kasım dönemi inşaat demiri üretimi, tüketimi, ihracatı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 09:30:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %0,5 artışla 3,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde inşaat demiri ihracatı yıllık %7,3 artışla 573.000 mt seviyesine yükseldi. Canacero inşaat demirinin ithalatta en önemli ilk 10 ürün listesine girmediğini belirtti.

Aynı dönemde inşaat demiri tüketimi yıllık %0,5 düşüşle 3,27 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimde en önemli ürünler listesinde dördüncü sırada yer aldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Üretim İth/ihr İstatistikleri Tüketim 

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