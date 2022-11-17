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Meksika’nın inşaat demiri üretimi Eylül ayında %19,6 arttı

Perşembe, 17 Kasım 2022 09:13:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %19,6 artışla 236.102 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde inşaat demiri üretimi yıllık %9,7 artışla 2.144.316 mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Bu üretimin değeri Eylül ayında yıllık %26,4 artışla 3,58 milyon MXN ve yılın ilk dokuz ayında yıllık %22,3 artışla 33,63 milyon MXN seviyelerinde kaydedilirken, dolar bazında ise sırasıyla yıllık %26,2 ve yıllık %21,3 artışla 178,4 milyon $ ve 1,66 milyon $ oldu.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Üretim 

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