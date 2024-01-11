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Meksika otomobil parçası sektörü 2024’te 2 milyar $ doğrudan yabancı yatırım alabilir

Perşembe, 11 Ocak 2024 11:05:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Dünyadaki en büyük dördüncü otomobil parçası sektörüne sahip olan Meksika, 2024 yılında 2 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırıp alıp küresel piyasadaki konumunu güçlendirebilir.

Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü Odası (INA) Genel Başkanı Armando Cortés, yaptığı bir basın açıklamasında Kuzey Amerika piyasasına parça sağlamak için Asya’dan Meksika’ya taşınan şirketlerin 2 milyar $’lık doğrudan yabancı yatırım getireceğini ifade etti.

2006 ila 2023 yılları arasında sektör 37,3 milyar $ değerinde doğrudan yabancı yatırım almıştı. INA, üyesi olan çelik üreticilerinin 2023 yılı sonunda 121,7 milyar $ değerinde otomobil parçasını üretmiş olmasını ve 2024 yılı sonunda bu rakamı 125,5 milyar $’a çıkarmasını bekliyor.

Cortés’in ifadelerine göre Meksika’nın kuzey eyaletlerinin ve Bajío bölgesinin yatırımlardan en büyük payı alması bekleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas ve Sonora eyaletleri 43,7 milyar $ değerindeki üretimle 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam üretimin %43,2’sini oluştururken Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes ve Jalisco eyaletlerinden meydana gelen Bajío bölgesi 36,1 milyar $ ile toplam üretim değerinin %35,6’sını temsil etmişti.

Meksika, geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde ABD’ye 77 milyar $ değerinde araç parçası ihraç etmiş ve bu rakam sektörün toplam ihracatının %87,2’sini meydana getirmişti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım Üretim 

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