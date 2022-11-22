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Japon Nidec Meksika’da 700 milyon $ yatırımla elektrikli araç tesisi inşa edecek

Salı, 22 Kasım 2022 10:05:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Japon motor üreticisi Nidec’in Meksika’da elektrikli araç aksı ve yürüyen aksamı üretmek amacıyla 100 milyon yenden fazla (700 milyon $’dan fazla) yatırım yapmayı planladığı öğrenildi.

Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato ve Querétaro eyaletlerinde üretim tesisi bulunan Nidec, yatırımla birlikte gelecekte elektrikli araçlara olan talepten faydalanacak.

Halihazırda Çin ve Avrupa’da elektrikli araç aksı üreten Nidec, yakın zamanda Meksika’da da üretime başlayacak.

Şirket, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından kaynaklı vergi riskini azaltmak amacıyla ABD piyasasına yönelik araba motoru ve elektrikli ev aletleri üretimini 2020 yılında Çin’den Meksika’ya kaydırmıştı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Yatırım Üretim 

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