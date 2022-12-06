Meksika hurdayı piyasa fiyatının üzerinde satacak

Salı, 06 Aralık 2022 10:23:37 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti hurda üreticileri tarafından üretilen ürün için asgari satış fiyatını belirlediğini duyurdu. Bugün itibarıyla metrik ton başına satış fiyatı 9.840 MXN olacak. Söz konusu seviye 4 Ekim tarihinde belirlenen seviyenin %6 altında yer alıyor. Dolar bazındaki hurda satış fiyatı ABD’den ithal edilen hurda için ton başına ödenen %24 ekstra ile 484$/mt seviyesine denk geliyor.

Maliye Bakanlığı resmi gazetede özel şirketlere ihale veya doğrudan tahsis yoluyla yapılan satışlarda asgari satış fiyatının kullanıldığı 100’den fazla hurda sahasının olduğu bir liste yayımladı.

SteelOrbis’in hurda ile karşılaştırdığı 21 ürün arasında 3 metreden uzun ve dış çapı 33,40 milimetreye varan karbon çelik borunun asgari satış fiyatının Veracruz limanına ithal edilen hurdanın %233 üzerinde yer alarak 1.298$/mt CFR olduğu görüldü.