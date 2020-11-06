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Meksika Çin’den ithal galvanizli çelik hasıra yönelik vergileri uzattı

Cuma, 06 Kasım 2020 10:02:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’den ithal galvanizli çelik hasıra yönelik antidamping vergilerinin 5 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Bakan, Çin’den ithal ürün için kilogram başına 2,08$ veya metrik ton başına 2.080$ vergi alınacağını belirtti. Antidamping vergisine tabi ürünler 7314.19.02, 7314.19.03 ve 7314.31.01 kodları altında yer alıyor.

Beş yıllık uzatma, 10 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Bakanlık, geçen yılın Ekim ayında yerel üretici Deacero’nun talebi üzerine mevcut antidamping vergilerine dair dönem sonu incelemesi başlatmıştı.


Etiketler: ticaret  Meksika  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  tel  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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