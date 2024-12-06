Meksika, çelik şirketleri için 4 önemli limanı 1,32 milyar $’a yenileyecek

Meksika hükümeti, 6 limanın modernizasyonu ve genişletilmesi için 32,9 milyar MXN (1,59 milyar $) yatırım yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, nihai mamul ithalatı ve çelik üretiminde temel girdilerin ithalatı için kullanılan 4 önemli limana yapılacak yatırım 1,32 milyon $ olacak.

Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum tarafından yapılan duyuruda, bu yatırımların ne zaman başlayacağı ve tamamlanacağı belirtilmedi.

SteelOrbis'in hesaplamalarına göre en büyük yatırım, 658 milyon $ ile Colima, Manzanillo limanına yapılacak. Bu rakam toplam yatırımın %41,4'ünü temsil ediyor. Bu limandan çoğunlukla nihai mamul sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

İkinci en büyük yatırım, 297 milyon $ ile (toplamın %18,7'si) Lázaro Cárdenas, Michoacán limanına yapılacak. Bu liman çoğunlukla hammaddelerin sevkiyatlarında kullanılıyor.

Üçüncü yatırım, 278 milyon $ ile (toplamın %17,5'i) tamamen nihai mamul sevkiyatı yapan California, Ensenada limanına gerçekleşecek. Pasifik'teki limanlar, Meksika'nın Asya ile ana ticari kapısı olma özelliği taşıyor.

Son olarak Veracruz'da sadece 87 milyon $ (toplamın %5,5'i) yatırım yapılacak. Bu liman %48 nihai mamul, %52 girdi mamul sevkiyatları gerçekleştiriyor.