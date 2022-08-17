Megasider Zaragoza çevre dostu ticari profil tesisi sipariş etti

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:01:20 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, İspanya merkezli Megasider Zaragoza’ya çevre dostu ısıtma teknolojisiyle donatılmış bir ticari profil tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

SMS’in tedarik kapsamı, Megasider’i doğal gazsız üretim hedefinde desteklemek amacıyla çevre dostu faaliyetler için en son yeniden ısıtma teknolojisiyle donatılmış bir yürüyen tabanlı fırını içeriyor. Fırın saatte 120 mt kapasiteye sahip.

Yeni tesis, 2005 yılında SMS tarafından tedarik edilen ve İspanya ile Fransa’daki büyük sanayi bölgeleriyle bağlantılara sahip, Zaragoza yakınlarındaki İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda stratejik bir konumda bulunan mevcut tesisin yerini alacak.

Tesis Megasider Zaragoza’nın mevcut ürün portföyünü tamamlamak ve genişletmek için geniş bir ticari profil yelpazesi üretecek şekilde tasarlanacak.