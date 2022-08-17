﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Megasider Zaragoza çevre dostu ticari profil tesisi sipariş etti

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:01:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, İspanya merkezli Megasider Zaragoza’ya çevre dostu ısıtma teknolojisiyle donatılmış bir ticari profil tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

SMS’in tedarik kapsamı, Megasider’i doğal gazsız üretim hedefinde desteklemek amacıyla çevre dostu faaliyetler için en son yeniden ısıtma teknolojisiyle donatılmış bir yürüyen tabanlı fırını içeriyor. Fırın saatte 120 mt kapasiteye sahip.

Yeni tesis, 2005 yılında SMS tarafından tedarik edilen ve İspanya ile Fransa’daki büyük sanayi bölgeleriyle bağlantılara sahip, Zaragoza yakınlarındaki İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda stratejik bir konumda bulunan mevcut tesisin yerini alacak.

Tesis Megasider Zaragoza’nın mevcut ürün portföyünü tamamlamak ve genişletmek için geniş bir ticari profil yelpazesi üretecek şekilde tasarlanacak.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları farklı seyirler gösterdi

16 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

EUROMETAL: AB’li distribütörlerin çelik sevkiyatları Ocak-Haziran döneminde düştü

16 Ağu | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları farklı seyirler izliyor

12 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları arttı

11 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları keskin artış gösterdi

09 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları aşağı yönlü

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin ticari profil ihracatı Mayıs ayında %17,1 arttı

03 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları gevşedi

02 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları sertçe düştü

28 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları düştü

26 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük