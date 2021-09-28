Mechel Service Irkutsk polimer tesisinin inşası için haddelenmiş çelik tedarik etti

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, ticaret birimi Mechel-Service’in Rusya merkezli petrol ve gaz şirketi Irkutsk Oil Company’nin tesisi Irkutsk Polymer Plant’ın inşası için 23.400 mt’dan fazla bağlantı elemanı ve profil tedarik ettiğini açıkladı.
Bağlantı elemanları ve profiller, Mechel’in bağlı kuruluşu Chelyabinsk Metallurgical Plant tarafından üretildi.
Irkutsk Polymer Plant, Sibirya’nın doğusunda etandan polimer üretimi yapan ilk tesis. Tesisin planlanan yıllık polietilen kapasitesi 650.000 mt seviyesinde yer alıyor. Tesisin 2024 yılında devreye alınması planlanıyor.