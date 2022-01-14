Mechel Service’in satışları 2021’de inşaat sektöründen gelen taleple %15 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 10:41:22 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli Mechel Group’un ticaret birimi Mechel-Service, geçtiğimiz yılın satış sonuçlarını 2020 yılına göre iyileştirmeyi başardı.

Mechel’in açıklamasına göre şirket, inşaat sektöründen gelen talebin yükselmesiyle söz konusu dönemde yıllık %15 artışla 1,75 milyon mt’un üzerinde çelik ürün sattı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin ticari profil satışları yıllık %35 ve profil satışları %38 artış gösterdi.

Mechel-Service Genel Müdürü Leonid Polyanskiy, “Son yıllarda talep giderek daha değişken ve mevsimden bağımsız bir hal aldı. Tedarik yönetimi sayesinde Mechel Service, geçtiğimiz yıl talepteki dalgalanmaların üstesinden gelmeyi başardı,” dedi.