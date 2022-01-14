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Mechel Service’in satışları 2021’de inşaat sektöründen gelen taleple %15 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 10:41:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli Mechel Group’un ticaret birimi Mechel-Service, geçtiğimiz yılın satış sonuçlarını 2020 yılına göre iyileştirmeyi başardı.

Mechel’in açıklamasına göre şirket, inşaat sektöründen gelen talebin yükselmesiyle söz konusu dönemde yıllık %15 artışla 1,75 milyon mt’un üzerinde çelik ürün sattı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin ticari profil satışları yıllık %35 ve profil satışları %38 artış gösterdi.

Mechel-Service Genel Müdürü Leonid Polyanskiy, “Son yıllarda talep giderek daha değişken ve mevsimden bağımsız bir hal aldı. Tedarik yönetimi sayesinde Mechel Service, geçtiğimiz yıl talepteki dalgalanmaların üstesinden gelmeyi başardı,” dedi.


Etiketler: BDT  uzun ürünler  Rusya  ticari profil  Mechel  profil  |  benzer haberler »


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