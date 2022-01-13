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Malezya’nın yeni hurda ithalat politikası yürürlüğe girdi

Perşembe, 13 Ocak 2022 16:11:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), ülkeye düşük kaliteli ürün girişini önlemek için ithalatçılara ve hurda içeriğine getirilen yeni koşullarla yeni hurda ithalat politikasının 10 Ocak tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeni politikaya göre, 7204 kodu altında kayıtlı olarak ithal edilecek hurdanın içeriği en az %94,75 demir ve çelik, maksimum %5 demir dışı metal ve %0,25 plastik dahil olmak üzere diğer geri kazanılabilir malzemelerden oluşmalı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Malezyalı tüccarların son kullanıcı menşei belgesi olmadan hurda ithal etmesine izin verilmiyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında bakanlık, sektörün Onay Belgesi uygulamasına yönelik gerekli hazırlıkları yapmasına olanak sağlayacağı inancıyla, 7204 kodu altındaki Metal Hurdaların İthalatı ve Denetimine İlişkin Kılavuzun uygulanmasına yönelik geçici önlem süresini 31 Aralık 2021 tarihine uzatmıştı. Önlem 9 Ocak tarihine kadar uygulandı.


Etiketler: Malezya  Güneydoğu Asya  hammaddeler  hurda  |  benzer haberler »


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