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Malezya Vietnam’dan ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisini revize etti

Pazartesi, 25 Ocak 2021 16:09:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız soğuk saca uygulanan antidamping vergisini revize ettiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu ülkenin damping marjında ​​önemli bir değişiklik olduğunu tespit etti.

Soruşturma, yerel üretici Bahru Stainless Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine 2020 yılı Temmuz ayında başlatılmıştı.

Söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisi oranları, soğuk sac üreticisi POSCO Vietnam için %7,42 ve diğer Vietnamlı çelik üreticileri için %33,7 olacak. Vergiler 24 Ocak-23 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında yürürlükte kalacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl 28 Aralık tarihinde Vietnam’dan ithal soğuk paslanmaz çeliğe getirilen geçici antidamping vergisi %7,73-34,82 oranlarında yer alıyordu.


Etiketler: Malezya  kota ve vergiler  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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