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Malezya üç ülkeden ithal yassı çelik ürünlere antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 24 Aralık 2020 11:35:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alüminyum ve çinko kaplamalı alaşımsız yassı çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı ve söz konusu ürünün ülkedeki satış fiyatından daha düşük bir fiyata ithal edilerek Malezya’nın yerel sektörüne zarar verdiğini tespit etti.

Söz konusu soruşturma, yerel üretici NS Bluescope Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine 17 Mart 2020 tarihinde başlatıldı.

Bu ülkelerden yapılacak ithalata uygulanacak vergiler 12 Aralık 2020-11 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Çin için %2,18-18,88, Güney Kore için %9,98-34,94 ve Vietnam için %3,06-37,14 oranlarında yer alıyor.


Etiketler: yassı ürünler  Güneydoğu Asya  Malezya  kota ve vergiler  kaplamalı  |  benzer haberler »


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