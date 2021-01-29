Malezya Çin ve Vietnam’dan ithal boyalı saca dönem sonu incelemesi başlatacak

Cuma, 29 Ocak 2021 16:15:14 (GMT+3) | İstanbul

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin ve Vietnam’dan ithal boyalı saca uygulanan antidamping vergine yönelik dönem sonu incelemesi başlatacağını açıkladı.

Söz konusu inceleme, ürünlerin yerel satış fiyatından çok daha düşük bir fiyata satıldığını iddia eden yerel üretici CSC Steel Sdn. Bhd.’nin başvurusu üzerine başlatılacak.

Nihai karar, incelemenin başladığı tarihten itibaren 180 gün içinde verilecek. Nihai karar olumlu bulunursa, hükümet söz konusu ülkelere antidamping vergisi uygulamaya devam edecek.

2016 yılında Malezya, Çin ve Vietnam’a %12,06 ve %52,10 arasında değişen oranlarda antidamping vergisi getirmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7210.70.210, 7210.70.290 ve 7210.70.900 kodları altında kayıtlı bulunuyor.