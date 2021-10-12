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Malezya, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal soğuk saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 12 Ekim 2021 12:09:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal edilen soğuk saca yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergisi Çin için %35,89-42,08, Güney Kore için %11,55-21,61 ve Vietnam için %7,42-33,70 oranlarında yer alıyor. Söz konusu oranlar 9 Ekim 2021 ve 8 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.00 00, 7209.16.10 00, 7209.16.90 00, 7209.17.10 00, 7209.17.90 00, 7209.18.99 00, 7225.50.10 00 ve 7225.50.90 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: yassı ürünler  kota ve vergiler  Güneydoğu Asya  Malezya  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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