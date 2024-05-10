Maersk taşımacılık sektörünün kapasitesinin ikinci çeyrekte daha da azalmasını bekliyor

Cuma, 10 Mayıs 2024 12:17:47 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden biri olan Danimarka merkezli Maersk, Kızıldeniz krizinin tırmanması ve operasyonlarında zorluklarla karşılaşması sebebiyle kargoları korumak için gemilerini öngörülebilir süre zarfında Ümit Burnu’na yönlendirmeye devam edeceğini duyurdu.

Şirket, risk bölgesinin genişlediğini ve bu nedenle gemilerin rotasının daha da uzamasıyla ilave maliyetlerin ortaya çıktığını ifade etti. Bu sorunlar aynı zamanda limanlarda darboğaz yaşanmasına, gemilerin yığılmasına, sevkiyatlarda gecikmelere ve ekipman ile kapasite sıkıntısına yol açtı. Söz konusu etkileri göz önünde bulunduran Maersk, taşımacılık sektörünün kapasitesinin bu yılın ikinci çeyreğinde Uzak Doğu, Kuzey Avrupa ve Akdeniz’de %15-20 azalmasını beklediğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Husilerin Maersk Hangzhou gemisine çıkartma yapmaya çalışmasının ardından Kızıldeniz’deki tüm sevkiyatlarını 31 Aralık tarihinde 48 saatliğine durdurma kararı almıştı.