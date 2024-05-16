Liberty Steel Benelüks ve İtalya’daki varlıklarını elden çıkarabilir

Perşembe, 16 Mayıs 2024 10:38:32 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, birden fazla taraftan gördüğü talep karşısında Avrupa’da bulunan çelik operasyonlarına yönelik stratejik bir inceleme başlattığını açıkladı. Şirketin Liège (Belçika), Dudelange (Lüksemburg) ve Piombino’da (İtalya) bulunan varlıklarına odaklanacak olan inceleme, uzun vadeli sıcak rulo sac alım sözleşmeleri yoluyla stratejik ortaklık seçeneklerinin yanı sıra ortak yatırım ve elden çıkarma seçeneklerini değerlendirecek.

Söz konusu üç varlığın toplam yıllık haddeleme kapasitesi 2,5 milyon mt’un üzerinde yer alıyor. Liberty Liège ve Liberty Dudelange galvanizli sıcak rulo ve teneke levha üretirken, Liberty Dudelange piyasaya korozyona dayanıklı çelik sunuyor.