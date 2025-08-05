Liberty Galati’nin yeniden yapılanma planı onaylandı, çalışanların maaşları hâlâ ödenmedi

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi Romanya’nın tek yassı çelik üreticisi Liberty Galati iflas riskiyle karşı karşıya kalmış ve mahkeme onayı için yeniden yapılandırma planını iyileştirmesi amacıyla bir aydan uzun süre tanınmıştı. Bu hafta, mahkeme söz konusu planı onayladı ve şirket mali durumunu düzeltmeye yönelik adımlar atmaya başladı.

Ancak yerel basında yer alan haberlere göre belirsizlikler sürüyor. Özellikle onay sürecinin hızlı ilerlemesi ve mahkemenin aldığı kararlara yönelik endişeler devam ederken, onaylanan önlemlerin başta Romanya hükümeti olmak üzere alacaklıların lehine olmadığına dikkat çekiliyor. Hükümet, Ulusal Vergi İdaresi (ANAF) aracılığıyla ve EXIM Bank üzerinden verilen devlet kredileri kapsamında toplamda yaklaşık 1,4 milyar RON tutarındaki alacağını tahsil etmeye çalışıyor.

Öte yandan ANAF yeniden yapılandırma planına bir kez daha karşı oy kullandı ve karara itiraz etmesi bekleniyor. Ancak mahkeme, ANAF ve diğer alacaklıların itirazlarını değerlendirme konusunda henüz bir tarih belirlemedi ve acil bir işlem başlatmış değil.

Bu sırada Liberty Galati’nin yaşadığı finansal sıkıntılar operasyonlarını etkilemeye devam ediyor. Yüksek fırın hâlâ devre dışı kalırken, çelik işçileri de geciken maaşlarını hâlâ alamamış durumda. Bu durum, tesisteki gerginliği daha da artırıyor.