Latin Amerika çelik üretimi salgın öncesi seviyelere geri döndü

Cuma, 20 Kasım 2020 15:09:54 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika’nın çelik üretimi, başta Arjantin ve Meksika’da olmak üzere tüm sektörlerdeki tüketimde görülen güçlü toparlanmanın ardından salgın öncesi seviyelere ulaştı. Bu yılın Eylül ayında Latin Amerika’nın ham çelik üretimi, Ağustos ayına göre %2,5 ve yıllık yalnızca %0,2 düşüşle 4,68 milyon mt oldu. Söz konusu ayda yüksek fırın üretimi 2,28 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı ayda Latin Amerika’nın haddelenmiş ürün üretimi, Brezilya, Meksika ve Peru’daki olumlu performansa bağlı olarak Ağustos ayına göre %4,6 arttı. Ancak artış, yıllık bazda kaydedilen %6,5’lik düşüş kaydedilmesini engelleyemedi. Söz konusu ayda dikişsiz boru üretimi %7,3 artarken, yassı mamul üretimi %6,7 ve uzun mamul üretimi %2,8 arttı.

Ağustos ayında Latin Amerika’nın çelik tüketimi, Meksika, Şili ve Arjantin’in performansının sırasıyla %10,9, %19,8 ve %9,5 artış göstermesi nedeniyle bir önceki aya göre %5,3 arttı. Yassı mamuller toparlanmanın %47,3’ünü, uzun mamuller %43,2’sini ve dikişsiz borular %9,5’ini oluşturdu. Birçok çelik üreticisi, belirsizlikler nedeniyle nakit akışını korumak için stoklarını düşürdü.

Alacero’nun açıklamasına göre, talepte görülen ani artışla, değer zincirlerinin normalleşmesi, yeniden organize edilmesi ve uyum sağlaması için zamana ihtiyaç var. Alacero’nun Genel Müdürü Francisco Leal, “Latin Amerika ülkelerindeki toparlanma oranları değişiklik gösterdi, bu da normale dönüşte düzensizliğe yol açabilir ve çelik tesislerinin operasyonel seviyelerine yeniden dönebilmesi için tüketici sektörler açısından öngörülebilirlik gerektiriyor,” dedi.

Ağustos ayında Latin Amerika ülkelerinin toplam çelik ithalatı 37.000 mt, ihracatı ise 58.000 mt oldu. Ocak-Ağustos döneminde ülkelerin ithalatı 2,71 milyon mt, ihracat ise 1,07 milyon mt azaldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ılımlı olmasına rağmen ihracatta kaydedilen düşüş, sektörün yerel tüketime yeniden yöneldiğini ve stokların normalleştiğini gösteriyor.

Latin Amerika sektörü, çelik pazarındaki iyileşmeye rağmen kurulu kapasitenin %60’ı ile performans gösteriyor. Seviye, daha iyi operasyonel ve finansal koşullarda çalışmak için gereken %80-85 seviyelerinin çok uzağında.

Alacero, mevcut durumun, Latin Amerika ülkelerinin haksız ticarete yol açabilecek ve talebin kademeli olarak toparlanmasında aksaklıklara neden olabilecek olası ithalat dalgasının farkında olmaları gerektiğini gösterdiğini ifade etti.