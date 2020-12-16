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Latin Amerika çelik ihracatı üretimdeki toparlanmayı yansıtıyor

Çarşamba, 16 Aralık 2020 16:35:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika’daki çelik üretim faaliyetlerinin büyüme hızı, bölgedeki ülkelerin düzensiz toparlanma görünümüne rağmen artmaya devam ediyor. Bu yılın Ekim ayında Latin Amerika’nın ham çelik üretimi, yıllık %1,7 artışla 4,97 milyon mt oldu. Söz konusu ayda yüksek fırın üretimi aylık %4,8 artışla 2,55 milyon mt, elektrik ark ocağı üretimi aylık %10,2 artışla 2,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Latin Amerika’nın haddelenmiş ürün üretimi aylık %8,1 artışla 4,44 milyon mt olurken, dikişsiz boru üretimi %26 artış göstererek en yüksek büyümeyi kaydetti. Ekim ayında yassı mamul üretimi %8,4 ve uzun mamul üretimi %7,3 arttı.

Latin Amerika’nın çelik ihracatı, üretimdeki toparlanmayı ve azalan ticaret açığını yansıtarak Eylül ayındaki üretimin %14,6’sını oluşturdu.

Eylül ayında Latin Amerika’nın çelik tüketim Ağustos ayına göre %6,4 artışla 5,02 milyon mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamuller toparlanmanın %85’ini ve uzun mamuller %17,5’ini oluşturdu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, Latin Amerika’nın çelik tüketimi bir önceki çeyreğe kıyasla %15,9 artışla 14,24 milyon mt seviyesinde yer alarak pandemi öncesi seviyelere ulaştı. Latin Amerika’nın çelik ithalatı Eylül ayındaki tüketimin %27,6’sını oluşturdu.

Alacero, üretim kapasitelerinin kademeli olarak yeniden başladığını, ancak tam olarak yeniden başlaması için ideal koşulların bulunmadığını ifade etti. Birlik, tüm değer zincirinin normal faaliyet seviyelerine dönebilmesi için hükümetlerin vereceği desteğin koşulları iyileştirmesini bekliyor.


Etiketler: ham çelik  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  çelik üretimi  yassı ürünler  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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