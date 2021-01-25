Largo Resources’ın vanadyum üretimi 2020 yılının son çeyreğinde arttı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 10:29:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Toronto merkezli vanadyum üreticisi Largo Resources, 2020 yılının son çeyreğinde Brezilya’daki tesisinin vanadyum üretiminin yıllık %11 arttığını açıkladı. Şirket, Brezilya’da Bahia eyaletinin Maracás şehrinde bir vanadyum tesisi işletiyor.

Largo, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı döneminde kaydettiği 3.001 mt’a kıyasla 3.340 mt vanadyum ürettiğini söyledi. Şirketin 2020 yılının tamamındaki vanadyum üretimi ise, 2019 yılının tamamında kaydedilen 10.577 mt’a kıyasla %12 artışla 11.825 mt seviyesinde kaydedildi.

Largo Resources CEO’su Paulo Misk, “Brezilya’daki Maracás Menchen madeninin yıl sonunda gösterdiği oldukça güçlü faaliyet performansı, çeyreklik ve yıllık bazda yeni üretim rekorları kırmasını sağladı,” şeklinde konuştu.

Misk, vanadyum fiyatlarının, “güçlü talep, düşük stok seviyeleri ve genel olarak metal ile endüstriyel tesislerdeki yeni iyimser hava” sayesinde 2021 yılının ilk haftalarında arttığını söyledi.

Vanadyum, çeliğin katkı maddesi olarak, ayrıca pasa dayanıklı çelik ve yüksek hızlı takım çeliği üretiminde kullanılıyor.