Kurum International Arnavutluk’ta MIDA tesisi için 150 milyon € yatırım yaptı

Yerel basına göre Arnavutluk merkezli çelik üreticisi Kurum International Albania, İtalyan tesis ekipmanı Danieli Technologies ile Arnavutluk’ta yeşil çelik tesisi inşasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Söz konusu proje, Danieli’nin MIDA teknolojisinin Avrupa’daki ilk uygulaması olacak.

Yeni yeşil çelik tesisi toplam 150 milyon €’luk (177 milyon $) yatırımla Elbasan’da inşa edilecek. Tesis üretim süreçlerini sadeleştirirken, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak üzere tasarlanan Danieli’ye ait MIDA teknolojisi kullanılarak kurulacak. Tesisin inşaat demiri ve diğer çelik ürünlerinde yıllık yaklaşık 1 milyon mt üretim kapasitesine ulaşması beklenirken, İnşaat çalışmalarının iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

İmza töreninde konuşan Danieli Teknik Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Federico Rocchetti, projenin Avrupa’da hayata geçirilecek ilk MIDA tesisi olduğunu belirterek projeyle birlikte Arnavutluk’un Avrupa yeşil çelik piyasasına giriş yapacağını ifade etti.

Danieli temsilcisi seçilen teknolojinin daha düşük enerji kullanımı ve azaltılmış emisyonlar sağladığını, yeşil çelik sertifikasyonu için gerekli çevresel koşulları karşıladığını ve aynı zamanda Elbasan bölgesinde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyerek Arnavut sanayisinin yeniden canlandırılmasına katkı sunacağını vurguladı.

Kurum International Mali İşler Direktörü Arif Shkalla ise, “Bu proje yalnızca bir sanayi yatırımı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, teknolojik modernizasyon ve uzun vadeli değer yaratımına yönelik açık bir taahhüttür. Avrupa’daki ilk MIDA tesisinin inşasıyla Arnavutluk stratejik konumunu güçlendirecek ve rekabetçi bir yapıya kavuşacak,” şeklinde konuştu.