Küresel mangan cevheri ve mangan alaşımlarının üretimi Kasım ayında düştü

Çarşamba, 06 Ocak 2021 17:09:20 (GMT+3) | İstanbul

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, küresel mangan piyasası, çelik tesislerinden gelen talebin durgun devam etmesi nedeniyle güçlenemedi.

Uluslararası Mangan Enstitüsü’ne (IMnI) göre, dünyanın silikomangan üretimi aylık %4,5 düşüşle 1,5 milyon mt’a geriledi. Bu sırada Kasım ayında, küresel yüksek karbonlu ferromangan (HC FeMn) ve rafine ferromangan (LC FeMn ve MC FeMn) üretimi aylık %0,2 ve %1,1’lik hafif bir daralma ile sırasıyla 326,000 mt ve 110,000 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, mangan cevheri üretimi aylık %3,3 düşerek 1,82 milyon mt olarak gerçekleşti.

Tek istisna ise, aylık %2,4’lük artışla Kasım ayında 132,000 mt’a yükselen küresel mangan metal üretimi oldu.