Kumba Iron Ore sürdürülebilirlik için karbon salımını azaltmayı hedefliyor

Perşembe, 12 Kasım 2020 16:11:56 (GMT+3) | İstanbul

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, güneş enerjisi üretim kapasitesi geliştirdiğini ve sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmek amacıyla madencilik faaliyetleri için yenilenebilir enerji kaynağı olarak yeşil hidrojen üzerine araştırma yaptığını açıkladı.

İklim değişikliği sorunu açısından şirketin çevre yönetimi çabaları, karbonsuz üretim ve az su yoğunluğu olan madenler işletmeye odaklanıyor. Şirketin amacı, 2030 yılına kadar sera gazı salımını %30 azaltmak ve enerji yoğunluğunu 2016 yılına kıyasla %30 oranında artırmak. Kumba, 2025 yılına kadar su kullanımını %14’ten fazla azaltmayı hedefliyor.

Kumba’nın CEO’su Themba Mkhwanazi, “Güvenlik ve sağlık konusundaki taahhüdümüz de dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik düşünce yapısı, yüksek kaliteli demir cevheri üretimimizi iyileştirdi. Bizi daha dirençli, atik ve verimli kıldı. Daha güvenli, daha çevreci ve sürdürülebilir kârı olan bir işletme sağlayan yeni teknoloji ve stratejileri kullanarak işletme modelimizi geliştirmeye devam ediyoruz,” dedi.