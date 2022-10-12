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Kumba Iron Ore demir yolu hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle üretimi ve ihracat satışlarında düşüş bekliyor

Çarşamba, 12 Ekim 2022 14:00:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Anglo American’ın Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore, demir yolu şirketi Transnet SOC Limited’in sendikaların başlattığı grev nedeniyle fors majör ilan ettiğine dair bir bildirim aldığını açıkladı.

Şirket varlıklarını korumak ve söz konusu fors majörün operasyonları üzerindeki etkisini en aza indirmek için acil durum planları uyguladığını belirtti. Ancak Transnet’in demir yolu ve liman hizmetlerindeki aksaklıkların sonucunda şirketin üretiminin ilk yedi gün için günde yaklaşık 50.000 mt, daha sonra ise günde 90.000 mt etkilenmesi bekleniyor. Kumba Iron Ore’un ihracat satışlarının ise günlük yaklaşık 120.000 mt düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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