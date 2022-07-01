Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %28,2 arttı

Cuma, 01 Temmuz 2022 11:40:49 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %28,9 artışla 18,48 milyar ZAR (1,13 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %28,2 artışla 81,35 milyar ZAR (4,96 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Mayıs ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %9,8 artışla 8,59 milyar ZAR (524,65 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk beş ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %23,6 artışla 40,04 milyar ZAR (2,44 milyar $) seviyesinde yer aldı.