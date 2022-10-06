﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Krakatau Steel Cilegon’daki yüksek fırın faaliyetlerini yeniden başlatacak

Perşembe, 06 Ekim 2022 11:59:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında yer alan haberlere göre, Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel Cilegon’da birkaç yıldır faaliyette olmayan yüksek fırın tesisindeki ekipmanı yenilemek ve tesisi yeniden devreye almak için Çin merkezli Baowu Group Zhongnan Co. Ltd. ile iş birliği yapacak.

Yeniden devreye alma çalışmalarının üç aşamada gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk olarak filmaşin tesisi yıllık 600.000 mt’a kadar filmaşin üretecek şekilde yenilenecek. Daha sonra yıllık toplam 1,5 milyon mt kütük üretecek yeni bir bazik oksijen fırını ve kütük döküm tesisi kurulacak. Son olarak ise yıllık 2,2 milyon mt kütük üretim kapasitesine sahip tesis Aralık ayının sonunda yeniden devreye alınacak.


Etiketler: Filmaşin Kütük Uzun Ürünler Yarı Mamul Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Aço Verde Brasil kütük kalitesini artıracak

27 Eyl | Çelik Haberler

Ekinciler kapasite artışı projesi için bakanlık onayı aldı

15 Eyl | Çelik Haberler

İran’ın yarı mamul ihracatı birinci çeyrekte artış gösterdi

05 Ağu | Çelik Haberler

Körfez bölgesinde kütük fiyatları durgun uzun mamul satışları sonucu daha da düştü

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Yeşilyurt Metalürji filmaşin üretimine başlıyor

13 Tem | Çelik Haberler

Hint RINL iki ayrı kütük ihracat ihalesi açtı

20 May | Çelik Haberler

Kardemir Çelik Sanayi yeni tesisinde kütük üretimini başlattı

17 May | Çelik Haberler

Celsa France yeni yeniden ısıtma fırınını devreye aldı

21 Mar | Çelik Haberler

Belarus merkezli BMZ birçok ihracat sözleşmesi imzaladı

16 Şub | Çelik Haberler

Liberty Steel Peoria tesisini yeniden devreye aldı

03 Şub | Çelik Haberler