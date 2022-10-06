Krakatau Steel Cilegon’daki yüksek fırın faaliyetlerini yeniden başlatacak

Perşembe, 06 Ekim 2022 11:59:27 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre, Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel Cilegon’da birkaç yıldır faaliyette olmayan yüksek fırın tesisindeki ekipmanı yenilemek ve tesisi yeniden devreye almak için Çin merkezli Baowu Group Zhongnan Co. Ltd. ile iş birliği yapacak.

Yeniden devreye alma çalışmalarının üç aşamada gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk olarak filmaşin tesisi yıllık 600.000 mt’a kadar filmaşin üretecek şekilde yenilenecek. Daha sonra yıllık toplam 1,5 milyon mt kütük üretecek yeni bir bazik oksijen fırını ve kütük döküm tesisi kurulacak. Son olarak ise yıllık 2,2 milyon mt kütük üretim kapasitesine sahip tesis Aralık ayının sonunda yeniden devreye alınacak.