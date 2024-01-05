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Kocaer Çelik Suudi Arabistan’daki Neom projesine çelik tedarik edecek

Cuma, 05 Ocak 2024 10:50:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun 500 milyar $’lık Neom megaşehir projesine çelik tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu projeyle şirket 2022 yılında yurt dışı satışlarının %19’unu gerçekleştirdiği MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesine olan satışlarının güçleneceğini öngörüyor.

Suudi Arabistan’ın kuzeybatı bölgesinde Kızıldeniz’in kıyısında, dört bölgeden oluşacak Neom şehrinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve projenin ilk bölgesinin inşasının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Ticaret Yatırım 

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