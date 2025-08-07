 |  Giriş 
Kobe Steel’in net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde artarken, satış geliri düştü

Perşembe, 07 Ağustos 2025 14:50:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2025-26 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki mali yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 24,69 milyar JPY seviyesine kıyasla artarak 38,79 milyar JPY (263,12 milyon $) seviyesinde yer alırken, konsolide net satış geliri yıllık %3,7 düşüşle 569,06 milyar JPY (3,86 milyar $) seviyesine geriledi. Öte yandan Kobe Steel’in faaliyet kârı, 2024-25 mali yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 31,07 milyar JPY seviyesine kıyasla %0,7 artarak 31,31 milyar JPY (212,34 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 1,50 milyon mt’a kıyasla 1,46 milyon mt seviyesine düşerken, çelik satış hacmi ise yıllık bazda değişmeyerek 1,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2025-26 mali yılının tamamında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin 5,80 milyon mt ve satış hacminin ise yaklaşık 4,60 milyon mt seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca söz konusu mali yılda konsolide satış geliri ve faaliyet kârının sırasıyla 2,48 trilyon JPY ve 130 milyar JPY seviyelerinde yer alması bekleniyor.


Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kobe Steel 

