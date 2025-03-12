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Gerdau Brezilya’daki sıcak rulo sac hattını açtı

Çarşamba, 12 Mart 2025 11:02:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau Group, Minas Gerais eyaletinde bulunan Ouro Branco tesisindeki sıcak haddehanesinde genişletme çalışmalarını tamamladı.

Tahmini 260 milyon $ yatırım gerektiren proje kapsamında yıllık sıcak rulo sac üretim kapasitesi 770.000 mt’dan 1 milyon mt’a çıkarıldı. Bu kapasite artışıyla birlikte yerel otomotiv, makine ve ekipman sektörlerine hizmet verilecek.

Gerdau Group CEO’su Gustavo Werneck, yeni hattın özellikle Çin’den ithal çeliğin mevcut tonajlarda devam etmesi ve dampingli satışların sürmesi durumunda devre dışı kalabileceğini ifade etti.

Werneck, hükümetin ay sonuna kadar ithalatı düşürmek adına mevcut kota sisteminin yanı sıra yeni koruma önlemleri getirmesini bekliyor. Brezilya Başkanı Inacio Lula da Silva ile Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin’in de açılışa katılması hükümetin bu yönde adım atabileceğini gösteriyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

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