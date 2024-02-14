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Kazakistan hurda ihracatına yönelik kısıtlamaları genişletti

Çarşamba, 14 Şubat 2024 10:37:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kazakistan Dış Ticaret Bakanlığı Komisyonu hurda ihracatına uygulanan kısıtlamaları Zhaisan, Aksu ve Auyl demir yolu kontrol noktaları dahil olacak şekilde genişlettiğini açıkladı. Söz konusu karar yerel tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayacak hammadde arzındaki sıkıntı ve komşu ülkelerin hurda ihracatına uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle alındı.

Ülkenin Sanayi ve İnşaat Bakanlığı’na göre 2023 yılında Kazakistan’da toplam 1,9 milyon mt hurda toplandı ve yerel talep 3,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıl hurda ve atık metal işleyicileri kapasitelerinin ortalama %35’inde faaliyet gösterdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ülkedeki hurda ihracat yasağı 6 Mayıs 2022 tarihinde getirilmişti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Kazakistan Asya Ticaret 

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