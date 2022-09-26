﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kazakistan hurda ihracat yasağını uzatmayı planlıyor

Pazartesi, 26 Eylül 2022 16:00:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kazakistanlı yetkililer ülkenin hurda ihracat yasağını uzatmayı planlıyor, ancak öncelikle bu düzenleme 5 Ekim tarihine kadar değerlendirilecek. Yurt dışına hurda satış yasağının 6 ay daha sürmesi bekleniyor ve bu önlemle, hammadde eksikliği yaşayan yerel üreticilerin kapasite kullanım oranlarının korunması amaçlanıyor.

Kazakistan bu yıl 6 Mayıs tarihinde, yerel üreticilerin hurda ihracatı nedeniyle gerekli hammadde kaynağına erişememesi gerekçesiyle yurt dışı hurda satışlarına 6 aylık süreyle yasak getirmişti. Buna ek olarak, yerel üreticilerin hurda ithal etmek zorunda kaldığı ve bunun da maliyetlerini artırdığı belirtildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Kazakistan Asya Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Los Angeles’da konteyner bazlı HMS I/II 80:20 ve P&S kalite hurda fiyatları

26 Eyl | Hurda ve Hammadde

New York’ta konteyner bazlı değirmen hurdası ve HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

26 Eyl | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de ithal hurda fiyatları sabit, Asya’da düşmeye devam ediyor

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

Az sayıda Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını güncelledi

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

Polonya’da ortalama yerel hurda fiyatları hafifçe geriledi

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları daha da düştü, farklı menşeli dökme hurda tekliflerinin sayısı arttı

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurdaya talep çok az

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarında önümüzdeki ay düşüş beklentisi devam ediyor

23 Eyl | Hurda ve Hammadde

Güney Koreli Hyundai Japonya çıkışlı hurda piyasasına daha düşük fiyatlarla döndü

22 Eyl | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları düşük seviyelerde yer alıyor, piyasa görünümü karışık

22 Eyl | Hurda ve Hammadde