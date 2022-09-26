Kazakistan hurda ihracat yasağını uzatmayı planlıyor

Pazartesi, 26 Eylül 2022 16:00:31 (GMT+3) | İstanbul

Kazakistanlı yetkililer ülkenin hurda ihracat yasağını uzatmayı planlıyor, ancak öncelikle bu düzenleme 5 Ekim tarihine kadar değerlendirilecek. Yurt dışına hurda satış yasağının 6 ay daha sürmesi bekleniyor ve bu önlemle, hammadde eksikliği yaşayan yerel üreticilerin kapasite kullanım oranlarının korunması amaçlanıyor.

Kazakistan bu yıl 6 Mayıs tarihinde, yerel üreticilerin hurda ihracatı nedeniyle gerekli hammadde kaynağına erişememesi gerekçesiyle yurt dışı hurda satışlarına 6 aylık süreyle yasak getirmişti. Buna ek olarak, yerel üreticilerin hurda ithal etmek zorunda kaldığı ve bunun da maliyetlerini artırdığı belirtildi.