Kardemir ve TCDD ray tedarik sözleşmeleri imzaladı

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve yedi farklı bölge müdürlüğü ile toplam 22.980 mt ray tedarik etmek üzere sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

Teknik özellikler ve proje kapsamı

Yerel basında yer alan haberlere göre Kardemir, söz konusu sözleşmeler kapsamında 36 metre uzunluğunda 60E1 R260 kalite ray üretimi gerçekleştirecek.

Tedarik edilecek raylar, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyon bölge müdürlüklerinin yanı sıra TCDD Genel Müdürlüğü ile Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde kullanılacak.

Türkiye’nin demir yolu altyapısında stratejik rol

Kardemir, yerel üretim kabiliyeti ve ray üretimindeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Türkiye’nin demir yolu altyapısının güçlendirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğünü belirtti. Şirket, imzalanan bu yeni sözleşmelerle birlikte demir yolu sektöründeki stratejik tedarikçi konumunu daha da pekiştirdiğini vurguladı.