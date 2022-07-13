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Kanadalı Teck Resources ikinci çeyrekte koklaşabilir taş kömürü satış hedefine ulaştı

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 12:07:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli madencilik şirketi Teck Resources, bu yılın ikinci çeyreğine yönelik koklaşabilir taş kömürü satış miktarını açıkladı.

Teck Resources bu yılın Nisan-Haziran döneminde 6,3 milyon mt koklaşabilir taş kömürü satarken, şirketin hedefi 6,3-6,7 milyon mt aralığında yer alıyordu. Buna ek olarak, çelik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarının FOB bazında rekor seviyelere ulaşması, şirketin ikinci çeyrekte söz konusu satışlardan elde ettiği gelirin ortalama 453$/mt’a yükselmesinde etkili oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik 

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